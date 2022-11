LA MAISON EN PETITS CUBES Centre culturel Jean-Gagnant, 31 janvier 2023, Limoges.

LA MAISON EN PETITS CUBES 31 janvier et 1 février 2023 Centre culturel Jean-Gagnant

Fable sensorielle / Jeune public, accessible aux personnes malentendantes et sourdes.

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-singuliers-associes/evenements/la-maison-en-petits-cubes »}, {« link »: « https://www.singuliersassocies.org/ »}]

Dans une étrange ville presque entièrement immergée, un vieil homme construit régulièrement un nouvel étage de sa maison, cube sur cube, pour ne pas la voir engloutie par les flots. Il va entamer une plongée dans les profondeurs baignées de lumière et de nostalgie. Un voyage au cœur de la mémoire tout en délicatesse et en poésie.

La Maison en Petits Cubes traite de la mémoire et des racines, mais aussi en filigrane des urgences climatiques qui nous menacent.

Spectacle très marqué par l’univers visuel de la vidéo et de la Langue des Signes du comédien accompagné par la conteuse et le musicien. Tous les trois, face au public, nous proposent un véritable voyage en images, un parcours chorégraphié des mains, du visage et du corps.

D’après l’oeuvre de : Kunio Kato et Kenya Hirata ©Robot

Avec : Ousseynou Mangane, Sylvie Audureau, Damien Mignot / Vasiliy Bubnov

Mise en scène et adaptation : Didier Valadeau et Philippe Demoulin

Musique et création sonore : Ousseynou Mangane, Jean Agier, Didier Valadeau

Création Lumière : Fernando Lopes Fadigas

Régie son : Pierre Jandaud

Vidéo : Isabelle Decoux & Philippe Demoulin

Soutien à la scénographie : Véronique Framery

Tarifs : plein 10€ / réduit 6€

Durée : 55 min.

Tout public à partir de 7 ans

Billetterie en ligne :

.helloasso

Avec les Singuliers Associés



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:00:00+01:00

2023-02-01T21:00:00+01:00

Mélany Dutheil