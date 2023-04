Marion Muzac / Le Petit B Centre culturel Jean-Gagnant, 29 janvier 2023, Limoges.

Marion Muzac / Le Petit B Dimanche 29 janvier, 15h30 Centre culturel Jean-Gagnant

Ils seront spectateur-trice-s avec l’entièreté de leur corps. Comme tout est mouvement dans le monde alors : ils pourront voir, sentir et toucher… Émilie Faïf, plasticienne, et Marion Muzac, chorégraphe, ont imaginé une surface performative, faite de corps, de matières et de sons avec lesquels les enfants pourront interagir.

Disposé-e-s à la lisière de l’installation, ils-elles seront invité-e-s à y pénétrer, à mettre leur corps en action et en réaction et à s’en extirper le moment choisi.

Cette aventure momentanée sera enveloppée par une réinterprétation du Boléro de Ravel par les musicien-ne-s et chanteur-euse-s Johanna Luz et Vincent Barrau : un univers musical envoûtant, mystérieux et hypnotique.

Une production déléguée du Gymnase CDCN pour le réseau LOOP / Conception, chorégraphie : Marion Muzac / Interprété et créé avec : Aimée Rose Rich, Valentin Mériot, Mostapha Ahbourrou, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Mathilde Olivares (2 interprètes en alternance) / Scénographie : Émilie Faïf / Musique : Johanna Luz, Vincent Barrau (Jell-oO) / Assistante à la chorégraphie : Mathilde Olivares

Durée : 20 min

Tarif unique : 4 €

Jeune public dès 2 ans

Séances scolaires : lundi 30/01 à 9h30 et 14h30, mardi 31/01 à 9h30

Le Petit B est une création à l’initiative du réseau national LOOP et du Gymnase CDCN de Roubaix dans le cadre du dispositif « Mouvements minuscules ». A travers ce dispositif, LOOP enrichit et renouvelle la création jeune public par des commandes adressées à des chorégraphes aux écritures singulières.

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

