The Dustaphonics Centre culturel Jean-Gagnant, 21 janvier 2023, Limoges. The Dustaphonics Samedi 21 janvier 2023, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant Garage Soul, Rhythm & Blues, Surf, Boogaloo. Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/droles-de-jadis/evenements/dustaphonics »}] Le plus Limougeaud des groupes Londoniens, le plus Londonien des groupes Limougeauds représente les deux villes un peu partout dans le monde depuis presque 15 ans. Cette réputation mondiale n’est plus à faire. Créé à Londres en 2008 par le corrézien Yvan Serrano – Fontova allias DJ Healer Selecta guitariste des Blue Devils, groupe mythique de Limoges des années 90. En 2023, Les Dustaphonics s’étoffent d’une formation “100% Made in Limoges” après le retour aux sources de son mentor. Nous vous invitons à les rejoindre avec la Limougeaude Lise Dellac, qui rejoint sans complexe l’équipe des superbes chanteuses Dustaphonics: (Aina Westlye, Hayley Red). Ludovic Naguy est invité à rejoindre l’escadron des batteurs de haut vol des Dustaphonics (Bruce Brand, Eric Frajiria). La jeune chanteuse Londonienne et néo Limougeaude Ninamay Serrano – Fontova allias Dj Ninamorada sera aux choeurs. Benny Dejongh et Flo Compain eux rejoignent l’arsenal des bassistes Dustaphonics (Michael Jablonka, Dan Whaley) et comme toujours son créateur, producteur “chef d’orchestre”, compositeur des chansons, Dustaphonics, Dj Healer Selecta allias Yvan

Serrano – Fontova à la guitare ! Tarifs :

8€ Tarif reduit ( Étudiants/ Chomeurs)

10€ En loc.

Avec l'Association Drôles de Jadis



