MATCH D'IMPRO Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant

Association d'intérêt public créée en 1983, la Balise est aujourd'hui une ligue d'improvisation théâtrale de renommée nationale.

Au contraire du théâtre classique, les comédiens d'improvisation montent sur scène sans qu'aucun texte ne soit écrit. La scène se construit en direct sous les yeux (souvent ébahis) des spectateurs. Ludique, cette forme de théâtre permet aux spectateurs d'être actifs tout au long du spectacle en votant pour son équipe préférée ou en donnant les thèmes des improvisations.

Le match d'improvisation est le format historique du spectacle d'improvisation. Ludique et dynamique, il reprend le décorum d'une rencontre sportive (arbitres, score, fautes…) pour voir s'affronter deux équipes sur scène. Sous le regard intransigeant de l'arbitre et de son staff, les équipes mènent une joute théâtrale, rythmée par une musique tonitruante. Le public n'est pas laissé pour compte, il a la lourde charge de voter pour l'équipe de son choix à l'issue de chaque improvisation et dispose d'un chausson à lancer sur l'arbitre s'il n'est pas d'accord avec ses décisions !

Un match d'impro, c'est deux heures d'énergie, de rire et de frissons.

Tarifs : (sur place uniquement) :

– Plein : 10€

– 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants : 7€

– de 12 ans : gratuit

Billetterie : Théâtre de la Balise

Tout public Avec le Théâtre de la Balise

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T20:00:00+01:00
2023-01-14T22:30:00+01:00

