INSOLITE Centre culturel Jean-Gagnant, 3 janvier 2023, Limoges. INSOLITE 3 janvier – 3 février 2023 Centre culturel Jean-Gagnant « Voir l’étrangeté du monde » – (EXPO PHOTOS) Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.lesglaneursdimages.fr/ »}] L’exposition « Insolite » nous donne à voir des situations inhabituelles ou surprenantes, spontanées ou mises en scène, saisies ou révélées par une photographie.

Ces clichés nous permettent de prendre conscience de ce monde volontiers étrange, parfois absurde, qui nous entoure, pour peu qu’un œil photographique le décèle et le fixe sur papier.

Existant depuis une vingtaine d’années, l’association « Les Glaneurs d’images » regroupe un panel hétérogène de photographes amateurs débutants et confirmés qui se retrouvent pour partager leur plaisir de la photo et échanger leurs savoirs en la matière. Entrée libre

Tout public Proposé par Les Glaneurs d’images

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-03T09:00:00+01:00

2023-02-03T19:00:00+01:00 DR

