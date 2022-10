JEFFERSON Centre culturel Jean-Gagnant, 13 décembre 2022, Limoges.

Théâtre jeune public et tout public, adapté du roman « Jefferson » de Jean-Claude MOURLEVAT.

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venu se faire rafraîchir la houppette au salon de coiffure Défini-Tif, le hérisson Jefferson découvre son coiffeur, M Edgard, gisant sur le sol, assassiné. Dans un monde habité par des animaux d’un côté et des êtres humains de l’autre, la cohabitation n’est pas simple. Un polar jeunesse – adapté du Roman de Jean-Claude Mourlevat – au service d’une grande et belle cause : la souffrance animale.

Durée : 1h20

Adaptation : François Levé et Philippe Labonne

Scénographie et création lumières : François Levé

Mise en scène : Philippe Labonne

Musique : Clément Fonteniaud

Avec : Nadine Béchade, François Levé, Philippe Labonne et Clément Fonteniaud

TARIF PLEIN : 15 €

TARIF ADULTE ACCOMPAGNANT UN ENFANT & GROUPE + DE 10 PERSONNES & C.E. PARTENAIRES : 10 €

TARIF RÉDUIT (- DE 18 ANS, CHÔMEURS & RSA, ÉTUDIANTS) : 8 €

TARIF GROUPE SCOLAIRE (EN JOURNÉE) : 6 €

(Billetterie sur place uniquement)

Coproduction Expression 7 / Cie Mélimélo Fabrique



2022-12-13T09:45:00+01:00

2022-12-16T21:20:00+01:00

