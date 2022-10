« El Encuentro », Alma FlamenKa Centre culturel Jean-Gagnant, 1 décembre 2022, Limoges.

Concert Flamenco

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les accords puissants de la guitare espagnole se mêlent à la délicatesse de la flûte traversière, aux rythmes des percussions et de la danse pour vous offrir un répertoire tant actuel qu’enraciné dans la musique arabo-andalouse et le flamenco. La vibration flamenca parle de manière universelle et intemporelle, exprimant les sentiments les plus profonds, la mélancolie, la joie et la célébration. Une aventure musicale à l’identité propre au cours de laquelle l’improvisation des musiciens vous mène vers des horizons lointains et colorés, pour votre plus grand plaisir !

Tarif plein : 15€

Tarif réduit : 10€

Sur place uniquement

Avec l’Association El Infinito

A voir :

L’exposition « Flamenco » de Claude Rigaud

(huiles et encres sur le thème du Flamenco)

est ouverte à Jean-Gagnant du 1er au 16 décembre.



