DUVED DUNAYEVSKI ET SON TRANSATLANTIC FIVE Centre culturel Jean-Gagnant, 28 novembre 2022, Limoges. DUVED DUNAYEVSKI ET SON TRANSATLANTIC FIVE Lundi 28 novembre, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant Jazz manouche Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Voici un guitariste et son quintet qui sont une révélation dans le monde du jazz manouche. Les deux solistes sont un guitariste exceptionnel venu d’Israel et un violoniste venu du classique, deux ovnis dans le jazz comme le furent Django Reinhardt et Stéphane Grappelli en leur temps. Vous allez vous replonger dans le meilleur de ce jazz manouche faisant la part belle aux cordes. Ces deux artistes doués d’un talent particulièrement remarquable sont Duved Dunayevski (guitare) et Daniel Garlitsky (violon). A leurs côtés, trois musiciens terriblement efficaces manieront autant de cordes qu’il y en avait dans le Quintette du Hot Club de France : Gian Compuesto (guitare rythmique), Charlie Castelluzzo (guitare rythmique) et Denis Chang (contrebasse). Toute une époque bénie du jazz va revivre. Attention, ce n’est pas de la restitution d’un temps révolu mais bien une re-création de cette musique par des musiciens qui la connaissent parfaitement, qui la réinventent, qui la transcendent… Vous redécouvrirez les titres de Django et de Stéphane comme Place de Broukère, Please Be Kind ou Echoes of France, alias La Marseillaise… Mais il y aura aussi des standards tels These Foolish Things ou des compositions de Duke Ellington comme Solitude… Bref, un programme d’une grande richesse et d’un intérêt certain. Tarifs :

Plein 30€ / réduit 25€ Avec le Hot Club de Limoges Billetterie sur place uniquement (Accueil CCM Jean-Gagnant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T20:30:00+01:00

2022-11-28T23:00:00+01:00 DR

