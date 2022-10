BAPTISTE VENTADOUR Centre culturel Jean-Gagnant, 26 novembre 2022, Limoges.

BAPTISTE VENTADOUR Samedi 26 novembre, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant

Chanson Folk

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Mu00e9lodyn pru00e9sente BAPTISTE VENTADOUR en concert u00e0 Limoges On croit l’avoir toujours entendu alors que Baptiste Ventadour a vingt et un ans. L’u00e9lan folk irru00e9sistible d’une douze cordes, la clartu00e9 des u00e9motions, la ferveur d’une voix de bluesman juvu00e9nile, la limpiditu00e9 des intentions. Ses chansons semblent courir dans une rue de village, de bistrot en bistrot, dans une nuit u00e0 guitares, sur un quai en attendant le train… Des chansons qui prennent la main, qui se partagent d’instinct, qui sont pru00eates u00e0 tracer la route. Tantu00f4t tournerie pop-rock, tantu00f4t tango ivre, hymne mi-folk mi-alterno ou cu00e9lu00e9bration familiale. Le chanteur des rues s’affirme sans mal comme un espoir flagrant de la scu00e8ne franu00e7aise. Comme dans un roman de la beat generation. TARIF REDUIT Les tarifs ru00e9duits s’appliquent (sur pru00e9sentation d’un justificatif) aux : – u00c9tudiants (sur pru00e9sentation d’une carte u00e9tudiante) – Moins de 18 ans (sur pru00e9sentation d’une piu00e8ce d’identitu00e9), – Demandeurs d’emploi et bu00e9nu00e9ficiaires du RSA (sur pru00e9sentation d’un justificatif datu00e9 de moins de 3 mois) – Aux personnes handicapu00e9es », « html »: «