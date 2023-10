150e Vidéo-Bar spécial 10 ans de Film Spring Open France Centre Culturel Jean Ferrat Cabestany, 10 novembre 2023, Cabestany.

150e Vidéo-Bar spécial 10 ans de Film Spring Open France Vendredi 10 novembre, 21h00 Centre Culturel Jean Ferrat

Toutes les infos sur https://fsofrance.org/ ou https://imageincabestany.org/

Centre Culturel Jean Ferrat Avenue du 19 mars 1962 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie 04.68.66.36.07 https://www.ville-cabestany.fr/fr/vie-culturelle/centre-culturel-jean-ferrat [{« link »: « https://fsofrance.org/ »}, {« link »: « https://imageincabestany.org/ »}] Le Centre culturel tient une part privilégiée dans la vie et l’animation de la cité. L’ouverture sur la ville, la coopération avec les associations, la diversité et l’originalité de ses nombreuses activités culturelles, socio-éducatives, récréatives, artistiques et sportives.

En 2011, il est renommé « Centre culturel Jean Ferrat », en hommage à l’artiste décédé l’année précédente.

Avec une salle de cinéma-théâtre, une bibliothèque et un cyber-espace, le Centre culturel serait déjà appréciable mais cet espace permet aussi …

de tenir des initiatives dans des salles de différentes capacités,

de présenter des expositions,

de pratiquer de nombreuses activité culturelles.

La présence à proximité du Centre de Sculpture Romane «Maître de Cabestany» renforce l’identité d’un coeur de ville qui laisse une large place à la culture.

Cet ensemble consacre donc presque un hectare aux activités socio-culturelles.

Le Centre culturel est également un organisme de diffusion culturelle. A ce titre il organise tout au long de l’année de très nombreuses manifestations artistiques et culturelles : conférences, concerts, représentations théâtrales, cinéma, expositions, stages.

Equipé d’un parking de plus de 300 places pouvant accueillir les autocars, et d’ un grand parc de loisir et de détente (aire de jeux pour enfants, tables de pique-nique, barbecue,…).

Le Centre culturel est le rendez-vous de la Culture mais aussi des cultures, un espace dans lequel vous êtes les bienvenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00