Concert : Tout près, dans ma chambre ! Centre Culturel Jean-Cocteau – Espace Culturel d’Anglemont Les Lilas, 28 novembre 2023, Les Lilas.

Concert : Tout près, dans ma chambre ! Mardi 28 novembre, 19h00 Centre Culturel Jean-Cocteau – Espace Culturel d’Anglemont Gratuit – Nombre de places limité – réservations conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

A+B repose sur la rencontre et la synergie de deux saxophonistes aux origines éloignées. Simon Riou ( professeur au conservatoire des Lilas) et Sébastian Sarasa ( professeur au conservatoire de Pantin et Noisy-le-Sec), deux personnalités, deux univers musicaux qui se rencontrent, se mêlent et interagissent pour finalement converger vers une musique métissée convoquant autant l’Amérique du sud que la musique contemporaine, les rythmes africains la pop et le jazz…Leurs concerts sont comme une cour de récréation pleine de jeux, d’échanges improvisés, de discussions instrumentales, de rythmes dansants et de retours au calme. Un concert dans l’intimité de la chambre !

Centre Culturel Jean-Cocteau – Espace Culturel d’Anglemont 35 Place Charles de Gaulle – 93 260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr »}]

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

