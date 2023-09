BELOTE ET JEUX Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet, 19 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Après midi belote et jeux ouvert à tous, proposé par Générations Mouvement – Les Sources du Lot, de Bagnols-les-Bains.

A partir de 14H30 au centre culturel Jean Castan…..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 17:30:00. EUR.

Centre culturel Jean Castan

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Afternoon belote and games open to all, organized by Générations Mouvement – Les Sources du Lot, Bagnols-les-Bains.

From 2:30 pm at the Jean Castan…. cultural center.

Tarde de belote y juegos abierta a todos, organizada por Générations Mouvement – Les Sources du Lot, de Bagnols-les-Bains.

A partir de las 14.30 h en el centro cultural Jean Castan…..

Nachmittags Belote und Spiele für alle, angeboten von Générations Mouvement – Les Sources du Lot, Bagnols-les-Bains.

Ab 14.30 Uhr im Kulturzentrum Jean Castan….

Mise à jour le 2023-09-15 par 48 – OT Mont Lozère