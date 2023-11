Concert « l’harmonie en quête » – Samedi 9 décembre à 20h30 et 10 décembre à 16H Centre culturel Jean carmet MURS ERIGNE Catégorie d’Évènement: Mûrs-Erigné Concert « l’harmonie en quête » – Samedi 9 décembre à 20h30 et 10 décembre à 16H Centre culturel Jean carmet MURS ERIGNE, 9 décembre 2023, MURS ERIGNE. Concert « l’harmonie en quête » – Samedi 9 décembre à 20h30 et 10 décembre à 16H Samedi 9 décembre, 20h30 Centre culturel Jean carmet Pour ce nouvel opus, l’orchestre vous propose de le suivre pour élucider une intrigue musicale inédite ! A travers un nouveau programme riche et varié, l’harmonie Pannetier mène l’enquête afin d’atteindre le Graal tant recherché : serait-ce le pouvoir, la puissance, la richesse, l’Amour… ? Pour le savoir, venez explorer avec les musiciens un nouvel univers qui vous permettra peut être de résoudre cette énigme : « L’harmonie en quête », mais de quoi ? Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la biletterie. Vous pouvez dès à présent réserver vos places en cliquant sur les liens ci-dessous. Centre culturel Jean carmet 37 Rte de Nantes , 49610 MURS ERIGNE MURS ERIGNE [{« type »: « link », « value »: « https://www.harmonie-pannetier.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Mûrs-Erigné
Centre culturel Jean carmet
37 Rte de Nantes, 49610 MURS ERIGNE

