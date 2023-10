Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » Centre Culturel Jean Carmet Mûrs-Erigné, 18 novembre 2023, Mûrs-Erigné.

Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » Samedi 18 novembre, 10h00 Centre Culturel Jean Carmet Entrée Libre

Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » fait escale à Mûrs-Érigné

# 5ème édition

Le Camion-laboratoire du Science Tour, Lysette la Fourgonnette, fait escale dans l’espace naturel sensible de La Roche de Mûrs accompagné de Laëtitia conteuse de Renard’eau !

Le 18 novembre de 10h à 17h00 au centre Culturel Jean Carmet , venez en famille à partir de 7 ans explorer la biodiversité, réaliser des expériences, enquêter sur le terrain, réaliser des observations dans le camion-laboratoire et profiter d’une balade conté.

Animation sans inscription / Balade conté : inscription au 06 12 83 80 39 ou par mail ( à : nature-adt@ville-murs-erigne.fr )

Une étape avec les soutiens de la CAF, de la MSA et du Département du Maine-et-Loire

Plus d’information sur notre site : https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/…/mai…/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

