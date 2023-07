Atelier méthode de recherche en généalogie Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux Catégories d’Évènement: Carmaux

Tarn Atelier méthode de recherche en généalogie Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux, 16 septembre 2023, Carmaux. Atelier méthode de recherche en généalogie Samedi 16 septembre, 10h00 Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Gratuit. Entrée libre. L’Association « Entraide Généalogique du Midi Toulousain » aide tous les généalogistes amateurs de Carmaux et du Ségala-Carmausin dans la recherche de leur histoire familiale.

Par le biais de l'association, les chercheurs ont accès aux différents services d'archives en ligne ainsi qu'à des sites spécialisés. Cette matinée sera l'occasion de présenter des méthodes de recherche en généalogie. Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales 24 avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux Carmaux 81400 Les Crémades Tarn Occitanie 05 63 76 85 85 http://www.carmaux.fr Cette ancienne clinique, construite à partir de 1882 par la Société des Mines de Carmaux, avait pour vocation d'accueillir les blessés de la mine. L'ensemble architectural se compose de plusieurs bâtiments érigés successivement, et son style imite celui d'un château classique. Après avoir été désaffectée par l'administration des houillères en 1983, la clinique a été vendue à la commune en 1988.

