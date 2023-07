Expressions gravées : l’art de l’impression au féminin à travers les âges Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux, 16 septembre 2023, Carmaux.

Expressions gravées : l’art de l’impression au féminin à travers les âges Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Gratuit. Entrée libre.

Lors de cette exposition, vous découvrirez les techniques anciennes de l’impression, ainsi que le travail minutieux et incroyable des femmes qui étaient de véritables artistes et créatrices.

L’histoire commence avec Valentine Demassieux, veuve de guerre en 1916, qui devient graveuse sur bois à Paris. Elle réalise des impressions sur tissus et papiers peints, apportant des innovations dans ce domaine. Sa jeune nièce, Sixtine, la rejoint et crée son propre atelier, se spécialisant dans les papiers peints imprimés. Son travail soigneux et ses différentes techniques lui valent une renommée qui s’étend jusqu’en Amérique. Aujourd’hui, Anne, la fille de Sixtine, perpétue cet art en transmettant ses connaissances à sa famille.

Ce tableau familial s’enrichit au fil du temps avec d’autres femmes telles que Colette Michel, la relieuse d’art qui habite dans le même immeuble, Suzanne Cabrol et Odette Michelier, les amies artistes toulousaines.

Toutes ces femmes ont légué des œuvres et transmis un savoir-faire qui se perpétue encore aujourd’hui, localement.

Vous aurez également l’occasion de découvrir le travail de Claire Delahaye, fille de tisserands cordais, qui voue une véritable passion pour les textiles. Cependant, elle exprime son art à travers les petits papiers. Elle crée des carnets et des collages uniques en utilisant l’upcycling avec de belles images de magazines. Son fil conducteur est l’utilisation d’encres, fabriquées dans le Tarn par l’Artisan Pastellier. Son travail se situe entre la xylographie (utilisation de tampons en bois) et la dominoterie, un art ancien d’impression de planches rehaussées de couleurs au pinceau. Ces différentes techniques offrent un éventail créatif jubilatoire.

Cette ancienne clinique, construite à partir de 1882 par la Société des Mines de Carmaux, avait pour vocation d'accueillir les blessés de la mine. L'ensemble architectural se compose de plusieurs bâtiments érigés successivement, et son style imite celui d'un château classique. Après avoir été désaffectée par l'administration des houillères en 1983, la clinique a été vendue à la commune en 1988.

