Atelier d’impression sur papier Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux, 15 septembre 2023, Carmaux.

Atelier d’impression sur papier Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h30 Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Gratuit. Sur inscription. Pour ces ateliers, les participants doivent venir avec un tablier, blouse ou vêtement de bricolage. Le matériel (peinture, papier, rouleau, etc.) est fourni. Durée de l’atelier : 1 heure.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le service des archives municipales présente une exposition intitulée : « Les Graveuses d’Histoire ». Cette exposition met en valeur les gravures et impressions réalisées par des femmes depuis 1880 jusqu’à nos jours, mettant en lumière la transmission de l’art de la xylographie au féminin.

En complément de cette exposition, dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! » dédiée aux scolaires, le service propose des visites et des ateliers d’initiation à la xylographie le vendredi 15 septembre, tout au long de la journée. Ces ateliers seront animés par Madame Ganechine et les archivistes, permettant ainsi aux enfants de réaliser des impressions sur papier en utilisant des bois spécialement confectionnés pour l’occasion.

Le matériel nécessaire, comprenant la peinture, le papier, les rouleaux, etc., sera fourni sur place.

Cette ancienne clinique, construite à partir de 1882 par la Société des Mines de Carmaux, avait pour vocation d'accueillir les blessés de la mine. L'ensemble architectural se compose de plusieurs bâtiments érigés successivement, et son style imite celui d'un château classique. Après avoir été désaffectée par l'administration des houillères en 1983, la clinique a été vendue à la commune en 1988.

