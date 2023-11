Soirée à Danser Folk Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49) Soirée à Danser Folk Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49), 15 mars 2024, . Soirée à Danser Folk Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49) 4 € Non Adhérents L’association Trad-Ici-On-Vit organise une soirée à danser Folk avec explications des danses. le groupe TIOV + un groupe invité animeront cette soirée Nous terminerons par le partage des boissons et gaâteaux que chacun aura apporté. Contact : 0686865944 Mail : asso.tradicionvit@gmail.com Site : www.tradicionvit.com source : événement Soirée à Danser Folk publié sur AgendaTrad Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49) 5, Rue Eugénie Mansion

Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49) 5, Rue Eugénie Mansion
Centre Culturel Jacques TATI, 49000 Angers, France
Mail : asso.tradicionvit@gmail.com
Site : www.tradicionvit.com
Source : AgendaTrad

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Lieu Centre Culturel Jacques TATI, Angers (49)
Adresse 5, Rue Eugénie Mansion Centre Culturel Jacques TATI, 49000 Angers, France

