En partenariat avec le FIFAM, la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France, vous propose une projection exceptionnelle du film « Les Insulaires » au Centre Culturel Jacques Tati, à Amiens. En présence des réalisateurs Maxime Faure et Adam W.Pugliese.

Résumé du Film:

Au bord d’une rivière, entre une forêt et une montagne au sommet enneigé, les tours d’un quartier émergent dans la brume : Les Îles. Ses habitants semblent y vivre depuis toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. Là, à quelques kilomètres de la Suisse voisine, les 257 familles de ce grand ensemble se préparent au déménagement. Les grues s’activent annonçant une démolition imminente. Ici prochainement : une majorité de résidences privées. Alors comment mettre 10, 20, 45 ans de vie en carton ? Et pour aller où ?

« Les Insulaires » est un film réalisé par Maxime Faure et Adam W. Pugliese, en 2021. Ce film a été créé dans le cadre d’une résidence de recherche et de création « Cinéma & Architecture », qui fut portée par la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie et le Réseau des Maisons de l’Architecture. Avec le soutien du Mécénat de la Caisse des Dépôts, le Conseil National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture.

Programme:

– Extrait de l’émission France Culture LSD « Chez soi – Comment te dire adieu ? » d’Elodie Font, réalisé par Véronique Samouiloff

– « Racines d’immeubles », Adam Wacyk, Nicolas Deckyndt, France, 2021, 27 min, documentaire

– Les insulaires, Maxime Faure et Adam W.Pugliese, France, 2021, 59 min, documentaire

Lieu de projection: Centre Culturel Jacques Tati, rue du 8 Mai 1945, Amiens

Horaires: 18h

Centre Culturel Jacques Tati rue du 8 Mai 1945, Amiens Amiens 80000 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

Affiche « Les Insulaires » – Maxime Faure & Adam W. Pugliese