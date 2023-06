Fête de la musique Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Villeparisis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villeparisis Fête de la musique Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis, 21 juin 2023, Villeparisis. Fête de la musique Mercredi 21 juin, 19h30 Centre culturel Jacques Prévert La Ville de Villeparisis organise cette année encore, la fête de la musique le mercredi 21 juin 2023 !

Comme chaque année, la programmation sera riche et variée pour répondre aux gôuts musicaux de chacun : Parking du Centre Culturel Jacques Prévert : 20h00 The Phoenix Grow Reprises Pop rock 20h40 Bruno Segovia Musique actuelle CONSERV

21h20 Frédéric Landrie Musique actuelle CONSERV

22h00 Mathieu Duchemin Musique actuelle CONSERV

22h30 Sous la Lune Soul & Jazz 23h10 DLZ Rap Dalle du Corsaire : 20h00 Ultramarin Rock progressif

20h30 Pauline Chant + basse

20h50 Jyair Rap

21h15 KDG Rap

21h40Raïcom Reprise Raï ancien Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 67 59 61 https://www.ccjp.fr/ Construit en 1978, le centre culturel Jacques Prevert est géré par une association loi 1901. Disposant d’une salle de 1000 m² pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes, elle est équipé de gradins mobiles et d’une galerie d’exposition de 405 m². Le possède une hauteur du cadre de scène allant de 5,50m à 6,70m et d’une hauteur sous grill de 9,60m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

