Concert Ben l’Oncle Soul Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré, vendredi 16 février 2024.

Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Dans le cadre de la programmation du Centre Culturel Jacques Duhamel à Vitré.

On connaît Ben L’Oncle Soul pour son incontournable album du même nom. Il révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle part ou, plus précisément, des Beaux-Arts de Tours. Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de concerts en France et à travers le monde.

Ben poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d’un R&B à fleur de peau au grain saisissant d’une soul divine. Il balaie les frontières entre hip-hop, tendance jazz, d’obédience pop, avec des échos soul par-ci, reggae par-là. Il revient avec un projet ensoleillé que vous pourrez découvrir sur la scène de Vitré !

» Le septième album de Ben L’Oncle Soul et le plus personnel qu’il ait livré à ce jour.

Intime et intense » Radio France

» Un album envoûtant » France 24

Ben : chant ; Christophe Lardeau : guitare ; Olivier Carole : basse ; Stanislas Augris Batterie ;Damien Cornelis : claviers

Centre Culturel Jacques Duhamel Rue de Strasbourg

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



