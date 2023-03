Compagnie « Les DeufoiZin » avec « Demain peut-être » Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine . Dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré. Retrouvez la Compagnie « Les DeufoiZin » avec « Demain peut-être », une création originale. Synopsis :

Demain Peut-être est l’histoire d’un vagabond qui voit sa vie chamboulée par l’arrivée d’une femme pétillante dans son quotidien. Cette création originale sans texte est à la frontière entre la comédie et le pantomime. Elle transporte le public dans un univers poétique où il passe du rire aux larmes en l’espace d’une heure dix. La pièce invite le spectateur à la réflexion et laisse libre cours à son imagination pour donner une fin à cette histoire hors du commun. Avec : Anne-Sophie Helbert et Jean Guyomard

Technique : Alain Rochelle et Camille Guyomard Centre culturel Jacques Duhamel Auditorium Mozart Vitré

