TEMPO TEMPO A TONY ALLEN CELEBRATION CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre, 18 avril 2024, Vitre.

Une célébration colorée et joyeuse qui donne vie à l’héritage d’une véritable légende de la musique.« Tempo Tempo ! » intimait le légendaire Tony Allen, véritable chef d’orchestre derrière sa batterie, aux jeunes Fixi et Nicolas Giraud il y a près de 25 ans, les invitant à le suivre dans son rythme si singulier…Puis ils ont suivi leur route sans jamais le quitter. Fixi a rencontré le succès international avec Java, Winston McAnuff, M, etc. Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende, Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Keren Ann à Manu Dibango. Deux trajectoires parallèles avec Tony Allen comme point de ralliement entre deux aventures musicales. Ils devaient se retrouver tous les trois pour sceller discographiquement leur amitié mais Tony est prématurément parti rejoindre les étoiles en 2020. C’est donc autour des enregistrements de ses batteries qu’ils se retrouvent. Le dialogue est rétabli.La presse en parle« Une célébration multiculturelle et enlevée qui, en privilégiant la danse et la joie, affirme ainsi sa fidélité à l’héritage musical de Tony Allen » Rock & Folk« Une célébration aux orchestrations festives de l’immense héritage de Tony Allen » FIPAccordéon, piano, choeurs : Fixi • Basse, bugle, programmations, choeurs : Nicolas Giraud

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 rue de Strasbourg 35500 Vitre