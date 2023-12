MALDONNE CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre, 11 avril 2024, Vitre.

Une soirée entre filles : des gynécées antiques aux pyjama partys hollywoodiennes, Leïla Ka tente de révéler la liberté qu’offrent ces soirées intimes et ces moments de partage exclusivement féminin.Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. À paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou tombent. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent, euphoriques ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre et puis des robes seules, rebelles, enjouées. Elles sont cinq à porter ces robes. Cinq qui transpirent parce que vivantes. Cinq qui s’inspirent des danses urbaines et des danses de salon pour créer une montagne russe d’émotions sur des musiques du patrimoine commun, issues du classique, de l’électro et de la variété, de Chostakovitch à Lara Fabian. Tout un programme porté avec tellement de talent. Un rendez-vous à ne pas manquer, assurément !La presse en parle« Cette façon de se jeter à corps perdu, toute en maîtrise, dans une danse en apparence minimaliste mais extrêmement ouvragée est la signature des grandes interprètes » Danses avec la Plume« À voir de toute urgence ; des pièces percutantes qui visent juste et touchent au coeur »Les InrockuptiblesChorégraphie : Leïla Ka • Interprétation : Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade LogmoCréation lumière : Laurent Fallot • Régie lumière : Laurent Fallot ou Clara Coll Bigot

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 rue de Strasbourg 35500 Vitre