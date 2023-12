GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre, 11 février 2024, Vitre.

Un soir après l’école, tout le monde cherche Gretel et Hansel qui ne sont pas rentrés chez eux. Ont-ils été enlevés ? Ont-ils fugué ? Leurs parents d’habitude très occupés ont peur, la police enquête, la nounou pleure et tout le monde s’inquiète. La sœur et le frère, eux, ont choisi de fuir un monde sans saveur pour affronter leur destin. Ils font face dans la forêt aux plus grandes expériences de leur jeune vie : l’émancipation, la solitude, le mystère de la nature, la peur et l’amour fraternel. Et sur ce chemin voilà que surgissent des personnages réels et imaginaires peuplant les coulisses de l’enfance perdue.Pour sa première création destinée à toute la famille, l’auteur, metteur en scène et comédien Igor Mendjisky propose une fabrique entre rêve et réalité, dans un décor à hauteur d’enfant, empli de bruitages, d’animations et de musique. Il ancre ainsi le célèbre conte populaire dans le quotidien d’un enfant d’aujourd’hui, projetant qu’il est essentiel, à tout âge, d’attiser sa curiosité à découvrir le monde et de cultiver l’émerveillement.? NOMMÉ AUX MOLIÈRES DU JEUNE PUBLIC 2023La presse en parle« Une version où l’imagination est reine, le propos positif et le jeu des trois comédiens (interprétation des parents bougons qui se prennent au jeu, manipulation des objets, voix des personnages…) d’une belle justesse » TTT TéléramaLibrement inspiré du conte des frères Grimm • Écriture et Mise en scène : Igor Mendjisky • Dramaturgie : Charlotte FarcetAvec : Igor Mendjisky, Esther Van Den Driesshe, Sylvain Debry

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 16:00

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 rue de Strasbourg 35500 Vitre