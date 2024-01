Justin VALI à Vitré (35) Centre culturel Jacques Duhamel Vitré, jeudi 8 février 2024.

Justin VALI à Vitré (35) Justin Vali est compositeur et considéré comme le plus grand maître de la valiha (cithare tubulaire), instrument traditionnel malgache.

Première partie – Fernando Di Muro (Venezuela) • bandolas Jeudi 8 février, 19h30 Centre culturel Jacques Duhamel TP 12€ / TR 8€

Début : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #13

Fernando Di Muro (Vénézuela) · Justin Vali (Madagascar)

Les rythmes de la danse seront le fil rouge de cette troisième soirée de la saison MIMA où vibreront de concert les bandolas du vénézuélien Fernando di Muro et la valiha du malgache Justin Vali.

À travers cette programmation, la Maison des Cultures du Monde souhaite montrer l’extrême richesse des musiques traditionnelles en France et faire connaître des maîtres reconnus dans leurs pratiques. Au cours de ces soirées, les musiciens partagent leur passion, échangent avec le public, et transmettent ainsi leur art et leurs connaissances.

Les concerts seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Maison des Cultures du Monde, et présentés en accompagnement du portrait des artistes dans l’émission Ocora Couleurs du monde sur France Musique.

Première partie – Fernando Di Muro (Venezuela) • bandolas

Fernando Di Muro joue de différentes bandolas, de petites guitares vénézuéliennes dérivées de la guitare baroque espagnole : la bandola llanera à 4 cordes pour interpréter la musique des plaines de l’Orénoque, celle des cowboys llaneros, et la bandola guaribeña à 8 cordes pour la musique si particulière de San José de Guaribe et le joropo de la Guayana vénézuélienne, événement festif associant musiques et danses.

Durée : 40 minutes

Deuxième partie – Justin Vali (Madagascar) • chant, valiha, marovany

Justin Vali est spécialiste de la valiha, une cithare tubulaire en bambou. Il joue du modèle à cordes métalliques mais aussi de la cithare ancestrale valiha tory tenany, dont les cordes en écorce de bambou produisent un son mat et feutré, ainsi que de la cithare sur caisse marovany.

Ses compositions expressives et subtiles puisent dans les traditions du pays et utilisent, entre autres, le rythme ternaire du salegy (accent sur la deuxième subdivision).

Durée : 40 minutes

En partenariat avec l’émission Ocora Couleurs du monde sur France Musique

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

