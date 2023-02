Epitech Rennes au Tech Inn’Vitré 2023 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Salon Tech Centre Culturel Jacques Duhamel 2 rue de Strasbourg 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne Retrouvez l’école d’informatique Epitech Technology à Rennes au Tech Inn’Vitré 2023, le Salon des Usages Numériques de Vitré Communauté au Centre Culturel Jacques Duhamel. Vendredi à 15h : Conférence sur les métiers du numérique par Garance, Accompagnatrice Pédagogique De vendredi à dimanche : Les étudiants cobras de l’école vous feront découvrir la programmation informatique à travers des ateliers en continue

