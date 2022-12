Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs Centre culturel Jacques Duhamel, 12 janvier 2023, Vitré.

Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs Jeudi 12 janvier 2023, 19h30 Centre culturel Jacques Duhamel

Entrée payante | TP 12€ | TR 8€ Tarif réduit valable pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux. Gratuit -12 ans.

Tunisie – Hend Zouari | Venezuela – Cristobal Soto

Centre culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

À travers cette programmation, la Maison des Cultures du Monde souhaite montrer l’extrême richesse des musiques traditionnelles en France et faire connaître des maîtres reconnus dans leurs pratiques. Au cours de ces soirées, les musiciens partagent leur passion, échangent avec le public, et transmettent ainsi leur art et leurs connaissances. Les concerts seront enregistrés pour être mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Maison des Cultures du Monde.

Tunisie – Hend Zouari

Née dans une famille de musiciens, Hend Zouari a été initiée à la cithare orientale par son père dès l’âge de 7 ans. Surnommée « la princesse du qanun », elle mène avec brio une carrière de soliste, tout en collaborant régulièrement avec des artistes de renommée internationale. Improvisatrice hors-pair, elle construit ses mélodies avec une rigueur et une inspiration prodigieuses. Elle a également obtenu un doctorat en musicologie à La Sorbonne.

Venezuela – Cristobal Soto

Installé en France depuis 1996, Cristobal Soto s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes de la musique vénézuélienne. Compositeur et multi-instrumentiste autodidacte, il maîtrise aussi bien la mandoline que la harpe, le cuatro et la guitare. Il a enregistré de nombreux disques en solo et en groupes. Son plaisir de jouer n’a d’égal que celui de transmettre la musique qui le passionne et qu’il veut faire connaître.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T19:30:00+01:00

2023-01-12T21:00:00+01:00