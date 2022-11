Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs – Corée – E’Joung-ju / Chine – Wang Li Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs – Corée – E’Joung-ju / Chine – Wang Li Centre Culturel Jacques Duhamel, 1 décembre 2022, Vitré. Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs – Corée – E’Joung-ju / Chine – Wang Li Jeudi 1 décembre, 19h30 Centre Culturel Jacques Duhamel

TP 12€ / TR 8€ Tarif réduit valable pour les -30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux. Gratuit -12 ans.

Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs est de retour ! Ces concerts mettent à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France. Centre Culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun 35500 Vitré Le Haut Chalet Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne Les artistes

Corée – E’Joung-ju La musicienne E’Joung-ju perpétue la tradition du geomungo, un instrument traditionnel coréen en bois à six cordes. Elle est également directrice artistique du festival Printemps Coréen à Nantes. Animée d’une grande passion, inventive, E’Joung-ju démontre, à travers ses concerts en France et à l’étranger, toute la richesse de cet instrument multiséculaire, qui lui permet de s’adapter à n’importe quel genre musical. Chine – Wang Li Wang Li vient de Tsingtao, un port des rives de la mer Jaune au Nord Est de la Chine. Après ses études en Chine, il choisit l’exil vers la France. La guimbarde et la flûte à calebasse, qu’il jouait autrefois en Chine de façon simple et ludique, deviennent alors les instruments centraux de sa musique, aux résonances à la fois intimes et universelles. Wang Li conçoit un espace sonore de quête et de liberté, profondément humble, solitaire, et envoûtant.

