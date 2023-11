Séminaire de formation de l’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel immatériel Centre culturel Jacques Duhamel (Salle Louis Jouvet) Vitré, 28 novembre 2023, Vitré.

Séminaire de formation de l’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel immatériel 28 et 29 novembre Centre culturel Jacques Duhamel (Salle Louis Jouvet) https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/former-et-accompagner/formation-pci-2023

Patrimoine culturel immatériel : cadres, enjeux et médiation

L’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel immatériel (CFPCI) propose l’une des quatre formations dédiées au patrimoine culturel immatériel (PCI) soutenues par la délégation à l’inspection, la recherche et l’innovation (DIRI) de la direction générale des Patrimoines et de l’Architecture. Ouvert aux participants extérieurs, ce séminaire de formation propose d’appréhender les principes, les dynamiques et les enjeux associés au patrimoine vivant à diverses échelles. Avec des sessions théoriques ponctuées par des ateliers pratiques, ces journées présenteront le cadre international et national de la sauvegarde du PCI, pour aborder ensuite différents projets de valorisation et de médiation menés dans des contextes variés.

Centre culturel Jacques Duhamel (Salle Louis Jouvet) 2 rue de Strasbourg 35500, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T09:30:00+01:00 – 2023-11-28T16:15:00+01:00

2023-11-29T09:30:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

©maisondesculturesdumonde