Le patrimoine vivant hors cadre. Stratégies différenciées au regard de l'Unesco et de la convention de 2003 Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium Mozart) Vitré

Vitré Le patrimoine vivant hors cadre. Stratégies différenciées au regard de l’Unesco et de la convention de 2003 Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium Mozart) Vitré, 30 novembre 2023, Vitré. Le patrimoine vivant hors cadre. Stratégies différenciées au regard de l’Unesco et de la convention de 2003 30 novembre et 1 décembre Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium Mozart) https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/rechercher-et-documenter/10e-colloque-cfpci-le-patrimoinevivant-hors-cadre 10ème colloque international de l’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel immatériel

L’année 2023 signe les vingt ans de la Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette convention a été ratifiée massivement et en quelques décennies par plus de 180 États parties. Pour autant, l’adhésion n’est pas unanime. L’ensemble de ces aspects singuliers relatifs aux hors-cadres du PCI est au cœur du colloque organisé conjointement par l’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel immatériel (CFPCI) et Bretagne Culture Diversité (BCD). Pendant ces deux journées, il s’agit d’explorer au travers d’exemples concrets les enjeux et les stratégies situés en dehors des cadres unesciens. Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium Mozart) 6 rue de Verdun 35500, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:30:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

2023-12-01T08:45:00+01:00 – 2023-12-01T12:45:00+01:00

