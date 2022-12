grandes journée trad Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91)

grandes journée trad Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91), 25 juin 2023, . grandes journée trad Dimanche 25 juin 2023, 12h00 Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91)

Entrée libre

avec Naragonia, NÒU, Vent de Galarne – La Chavannée et Wipidoup – Bretagne Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91) Rue Jacques Brel Centre Culturel Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40353 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Grande journée trad dimanche 25 juin 2023 de 12h00 à 20h00 avec Vent de Galarne , toute la Chavannée en déplacement Nou, Sud ouest et Poitou Wipidoup, Bretagne Naragonia quartet source : événement grandes journée trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T12:00:00+02:00

2023-06-25T16:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91) Adresse Rue Jacques Brel Centre Culturel Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette, France Age maximum 110 lieuville Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91)

Centre Culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//