Entrée gratuite, participation libre au profit du Téléthon.

Concert gratuit de l’harmonie des OPS centré sur des musiques de films de John Williams et Hans Zimmer (le roi lion, star wars entre autres). Tous les dons iront directement à l’AFM-Téléthon. Centre culturel Jacques Brel rue Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://mapage.telethon.fr/organisateurs/OPS »}] Cette année, les Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) en collaboration avec l’orchestre d’harmonie interuniversitaire de Paris OSSIA, ont décidé d’organiser un concert le jeudi 1er décembre dont l’ensemble des dons ira au Téléthon. Au programme, de nombreuses musiques de films, dans une représentation exceptionnelle par les 60 musiciens de l’orchestre. Les malades, les familles et les chercheurs ont besoin de tous les moyens possibles pour vaincre ces maladies. Chaque centime peut faire une énorme différence pour soigner les malades. Les progrès sont énormes, mais beaucoup de travail reste à faire pour toutes ces personnes dont la vie dépend du Téléthon. On compte sur vous pour ne rien lâcher ;) A bientôt au concert du 1er décembre Vous ne pouvez pas venir ? Une page de dons en ligne, entièrement sécurisé est disponible au lien suivant. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal pour votre don : https://mapage.telethon.fr/organisateurs/OPS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:30:00+01:00

2022-12-01T22:30:00+01:00

