FABULAGE CENTRE CULTUREL JACQUES BREL Croix Catégorie d’Évènement: Croix FABULAGE CENTRE CULTUREL JACQUES BREL Croix, 24 janvier 2024, Croix. Découvrez Fabulage, un spectacle de marionnettes à fils de la compagnie Mariska.Petit Jean se promène en forêt quand soudain il tombe nez à branche avec un étrange chêne qui parle. Puis, il rencontre un corbeau qui passe avec un fromage dans son bec, tandis qu’une cigale musicienne commence son récital…Pas de doute, il se trouve bien dans la forêt des Fables !

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Début : 2024-01-24 à 10:30
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL
137 RUE JEAN BAPTISTE DELESCLUSE
59170 Croix

