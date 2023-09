KRISTEL au MAMA à Paris (75) Centre Culturel Jacques Bravo Paris, 13 octobre 2023, Paris.

KRISTEL au MAMA à Paris (75) Vendredi 13 octobre, 12h30 Centre Culturel Jacques Bravo SHOWCASE (PRO ONLY)

Kristel revient après une longue période d’écriture, de création et de studio.

Un virage à angle droit, un retour aux sources. C’est du Rock, très Rock avec une touche britannique. Ils reviennent avec un appétit insatiable et surtout de la rage, ils ont des choses à dire et montrer.

Un premier single ‘_Not Up To It_’ sort le 29 septembre et annonce un nouvel album pour 2024.

Mixé par Mark Ellis (Depeche Mode, Smashing Pumpkins, PJ Harvey), produit pour John Reynolds (Real World, Herbie Hancock, Sinead O’Connors) sous l’œil attentif d’Adam Clayton (U2).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T12:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00

