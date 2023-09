Concert de Susan O’Neill Centre culturel irlandais Paris, 1 janvier 2024, Paris.

Concert de Susan O’Neill Lundi 1 janvier 2024, 19h30 Centre culturel irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

En 2021, Mick Flannery et Susan O’Neill nous offraient deux somptueux concerts à guichets fermés. Mariant folk et blues, leur collaboration a donné naissance à l’album In the Game, plus grosse vente de disques indépendants irlandais de l’année, porté par l’enchanteur « Baby Talk » et son 1,5 million de streams. Le duo a remporté le RTE Radio 1 Folk Award de la Chanson originale durant deux années consécutives. Après ce succès phénoménal, c’est cette fois-ci en solo que Susan reçoit la récompense un an plus tard, pour son titre « Now You See It ».

Dans le cadre de sa tournée européenne, l’auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste fera étape à Paris. Sublimées par une écriture sensible et son timbre magique, rauque et puissant, ses mélodies se déploient avec sincérité et audace. « Le secret le mieux gardé d’Irlande » se révèle peu à peu au monde. Si vous ne la connaissez pas déjà, il est grand temps de découvrir Susan O’Neill…

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/susan-oneill »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T19:30:00+01:00 – 2024-01-01T21:00:00+01:00

