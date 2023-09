Meet our Theatre Makers Centre culturel irlandais Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Meet our Theatre Makers Jeudi 7 décembre, 19h30 Centre culturel irlandais Entrée libre, réservation conseillée

Pour la deuxième année consécutive, nous accueillons pendant un mois de jeunes femmes et hommes de théâtre, venant de Grèce, Irlande, Lituanie, Luxembourg et Portugal. A Paris, ils développeront leur projet artistique et étofferont leur réseau professionnel auprès d’artistes et partenaires français et européens. Créée à l’initiative du CCI, cette résidence exceptionnelle est le fruit d’une collaboration entre cinq centres culturels basés à Paris et leur théâtre national. Les lauréats nous parleront lors de cette soirée des satisfactions et défis éprouvés dans leurs pratiques théâtrales respectives : dramaturgie, mise en scène ou interprétation.

Avec :

_ Mario Banushi, présenté par le Centre Culturel Hellénique

_ Eoghan Carrick, présenté par le CCI et l’Abbey Theatre (Dublin)

_ Adomas Juška, présenté par l’Institut culturel lituanien, le Vilnius International Theatre Festival Sirenos et le Teatro Informacijos Centras (Vilnius)

_ Jacqueline Milne, présentée par la Mission culturelle du Luxembourg en France et l’Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant (Luxembourg)

_ Teresa Coutinho, présentée par le Camões – Centre culturel portugais à Paris et le Teatro Nacional Dona Maria II (Lisbonne)

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

