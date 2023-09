Récital de piano – Aidan Chan Centre culturel irlandais Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Récital de piano – Aidan Chan Mardi 5 décembre, 19h30 Centre culturel irlandais 5€, réservation conseillée

Jeune pianiste irlando-chinois, Aidan Chan vient d’obtenir – avec mention très bien – son master en performance musicale au Royal College of Music de Londres. Il s’est déjà produit sur de prestigieuses scènes internationales, telles le Carnegie Hall à New York, le Wigmore Hall à Londres, mais aussi à Hong Kong, en Chine, en Suisse… et dans toute l’Irlande. Aidan a une affinité particulière pour le répertoire de Chopin et Mozart, mais se passionne également pour les œuvres de compositeurs contemporains.

Lauréat d’une centaine de concours et bourses – dont la réputée RDS Music Bursary en 2023, prix majeur de musique classique -, c’est à ce titre qu’il nous propose ce soir un récital comprenant des pièces des compositeurs chinois Tan Dun, Chen Yi et Alex Ho, et irlandais Philip Hammond, John Field et Linda Buckley. A travers ce programme, il souhaite nous montrer toute l’étendue de son identité artistique, riche mariage des cultures chinoise et irlandaise. Ne manquez pas ce jeune virtuose qualifié d’« intrépide » et « inébranlable » !

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/aidan-chan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00