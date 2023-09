Festival Jazzycolors – Síomha Centre culturel irlandais Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Festival Jazzycolors – Síomha Jeudi 30 novembre, 20h00 Centre culturel irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Née dans le comté de Clare au sein d’une famille de musiciens traditionnels, Síomha (prononcez « She-vah ») découvre le jazz à l’adolescence, en France, auprès d’un gitan italien qui lui apprend la guitare manouche. La jeune femme voyage ensuite aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Nourrie de ces influences irlandaises et internationales, sa musique oscille sans effort entre folk, jazz et néo-soul, entraînant son auditoire dans un voyage inattendu et inoubliable. Son premier enregistrement, Infinite Space (2022), décrit par la presse comme des débuts maîtrisés et très réussis, rassemble des chansons originales en irlandais et en anglais, pleines d’âme et de velours. Pour Jazzycolors, le jeu de guitare et la voix gracieuse de Síomha, accompagnée aux claviers et bodhrán, viendront s’élever dans le bel écrin de la chapelle.

La chapelle du CCI accueillera également le duo slovaque Lash&Grey le 14 novembre.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

