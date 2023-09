Concert d’Ailbhe Reddy Centre culturel irlandais Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Concert d’Ailbhe Reddy Mardi 28 novembre, 19h30 Centre culturel irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Si son premier album n’était pas sorti au beau milieu d’une pandémie mondiale, Ailbhe Reddy serait déjà une star ! Avec son très attendu deuxième opus, Endless Affair (2023), la jeune guitariste dublinoise rattrape le temps perdu et entre définitivement dans la cour des grands. D’abord remarqué en 2014, son talent d’auteure-compositrice-interprète n’a cessé de progresser depuis lors et d’être encensé par la presse. Ses titres parlent de relations amoureuses, des réseaux sociaux ou de solitude ; ses mélodies tantôt enjouées, tantôt fragiles, sont toujours honnêtes et d’une grande efficacité. A la veille du concert qu’elle donnera au Café de la Danse dans le cadre du festival Les Femmes s’en Mêlent, celle qui est promise à un avenir radieux nous livrera en solo ses bijoux pop, rock et indie folk d’où se dégagent un charme fulgurant et une intense émotion.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/ailbhe-reddy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

