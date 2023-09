The Laughing Boy Centre culturel irlandais Paris, 15 novembre 2023, Paris.

The Laughing Boy Mercredi 15 novembre, 19h30 Centre culturel irlandais 5€, réservation conseillée

La chanson irlandaise The Laughing Boy a été écrite par Brendan Behan (1923-1964), alors jeune adolescent rebelle, en mémoire d’un autre grand rebelle, Michael Collins. Cette chanson a ensuite connu un destin extraordinaire sous le nom de To Gelasto Paidi, puissant hymne de résistance à la dictature qui régnait en Grèce à la fin des années 60 et début des années 70. Traduit en grec par le poète Vassilis Rotas, le texte de Behan a été mis en musique par le légendaire Mikis Theodorakis. Ce chant reste aujourd’hui encore un puissant emblème de la lutte des peuples contre l’oppression.

Le documentaire éponyme réalisé par Alan Gilsenan a été présenté en mars 2023 au Thessaloniki Documentary Festival. Theo Dorgan, poète et narrateur, nous emmène dans sa propre odyssée alors qu’il tente de découvrir la véritable histoire de la chanson. Ce récit entremêle les tragiques et sanglantes naissances de l’Irlande et de la Grèce modernes. Mais ces deux histoires sont également liées par quelque chose de plus profond et transcendant : le pouvoir d’une chanson.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/the-laughing-boy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

