Festival Jazzycolors – Lash&Grey Centre culturel irlandais Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Festival Jazzycolors – Lash&Grey Mardi 14 novembre, 20h00 Centre culturel irlandais 10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Avis aux amateurs de soul et de jazz ! Composé de Kristína Mihaľová et Jakub Šedivý, Lash&Grey s’est rapidement fait connaître comme une étoile montante de la scène musicale slovaque. Depuis ses débuts en juillet 2020, le duo a sorti deux albums, Sleepin’ with the Lights On et Blossoms of Your World, tous deux multi-récompensés. Leur fulgurant succès leur a permis de se produire sur les scènes internationales aux côtés de musiciens renommés et de participer à de nombreux festivals européens de jazz. Installés à Bratislava, Lash&Grey composent à quatre mains un univers intimiste et chaleureux qui rappelle Norah Jones, Etta James ou encore Billie Holiday. Une fusion unique et captivante de soul et de jazz au charme intemporel. Le duo prépare actuellement son troisième album, et livrera en avant-première quelques nouveaux morceaux pour Jazzycolors. Laissez-vous bercer par ce voyage tout en douceur…

La chapelle du CCI accueillera également l’Irlandaise Síomha le 30 novembre.

Programmation détaillée de la 21e édition de Jazzycolors (2 novembre-mi décembre), festival international de jazz organisé par le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris : www.ficep.info

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/lash-grey »}] [{« link »: « http://www.ficep.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

