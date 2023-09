Women’s Stories avec Sandra Johnston et Susan MacWilliam Centre culturel irlandais Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Women’s Stories avec Sandra Johnston et Susan MacWilliam Vendredi 10 novembre, 17h30 Centre culturel irlandais Entrée libre, réservation conseillée

Artistes visuelles originaires d’Irlande du Nord, Sandra Johnston et Susan MacWilliam interrogent les histoires non officielles, les pratiques incarnées, les souvenirs personnels, et la manière dont de nombreuses expériences féminines ont été, dans une large mesure, oubliées de l’Histoire. En première partie de soirée sera projetée une sélection d’extraits d’œuvres vidéo des deux artistes. Sandra et Susan évoqueront ensuite la façon dont elles présentent, ou revisitent et reconstruisent, les récits et vécus des femmes dans leurs travaux. Elles reviendront également sur leurs propres trajectoires et pratiques professionnelles en tant qu’artistes contemporaines et femmes engagées.

Cet événement modéré par Susan Dunne (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais) est organisé en partenariat avec l’Université Gustave Eiffel dans le cadre de son projet « Cité des dames. Créatrices dans la cité ».

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:30:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

