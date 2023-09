Exposition « LACUNA (2016-2022) » de Kate Nolan Centre culturel irlandais Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Exposition « LACUNA (2016-2022) » de Kate Nolan 10 novembre – 22 décembre Centre culturel irlandais Entrée libre

Le CCI a le plaisir de présenter LACUNA (2016-2022), exposition de la photographe Kate Nolan, qui s’intéresse à l’impact physique et psychologique de la partition de l’Irlande sur la jeunesse vivant aux abords de la frontière. Le projet a vu le jour dans le village de Pettigo. La rivière Termon qui le traverse marque la séparation entre les comtés de Donegal, situé en République d’Irlande, et de Fermanagh, en Irlande du Nord. En certains endroits où le fleuve rétrécit, on peut, sans même en avoir conscience, passer d’un comté à l’autre et, depuis peu, entrer ou quitter l’Union européenne. Guidée par des jeunes gens oubliés des politiques territoriales, Kate Nolan explore la notion de frontière en tant que seuil, espace liminaire. De la pointe nord-ouest à la limite sud-est, LACUNA tisse des images fixes et animées, des récits enregistrés et des paysages sonores originaux pour invoquer le tangible et l’intangible, les aspects naturels et construits des territoires situés de part et d’autre de la frontière irlandaise.

Avant le début du vernissage, à 17h30, conversation entre Kate Nolan et la commissaire de l’exposition Natasha Christia (entrée libre, réservation conseillée – en anglais). Jusqu’à 20h, la photographe Roseanne Lynch lancera son nouvel ouvrage, GRAMMAR, et l’artiste en résidence Susan Hughes ouvrira les portes de son atelier afin d’y présenter son travail. Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale du duo électro The Cope.

A l’occasion de Paris Photo, vendredi 10 novembre, de 11h à 13h, seront également présentées les nouvelles éditions de deux jeunes et originales publications photographiques : OVER, « journal critique de photographie et culture visuelle pour le 21e siècle », et Trigger, magazine en ligne et imprimé soucieux d’enrichir la recherche, la réflexion et le débat autour de la photographie.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/kate-nolan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T18:00:00+01:00

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T18:00:00+01:00