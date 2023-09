Vernissage de l’exposition de Kate Nolan Centre culturel irlandais Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Vernissage de l’exposition de Kate Nolan Jeudi 9 novembre, 18h30 Centre culturel irlandais Entrée libre

Le CCI a le plaisir de présenter LACUNA (2016-2022), exposition de la photographe Kate Nolan, qui s’intéresse à l’impact physique et psychologique de la partition de l’Irlande sur la jeunesse vivant aux abords de la frontière.

Avant le début du vernissage, à 17h30, conversation entre Kate Nolan et la commissaire de l’exposition Natasha Christia. > Entrée libre, réservation conseillée – en anglais

Jusqu’à 20h, la photographe Roseanne Lynch lancera son nouvel ouvrage, GRAMMAR, et l’artiste en résidence Susan Hughes ouvrira les portes de son atelier afin d’y présenter son travail.

Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale du duo électro The Cope.

Considéré comme « Hot for 2023 » par le magazine Hot Press, le duo composé de David Anthony Curley et Joe Furlong figure parmi les voix les plus créatives de l’électro en Irlande. Tous deux bien connus au sein de l’industrie musicale – Joe est un bassiste et directeur musical basé à Berlin, David est lui aussi bassiste et producteur mais à Dublin – ils infusent leurs morceaux de leur vaste expérience en matière de musique alternative et indie. Ces artistes complets se sont fait remarquer à l’été 2022 avec un premier single, « True Romance », et le film qui l’accompagnait. S’ensuivit un EP éponyme à la fin de l’année, contenant l’hypnotique et puissant « End of Time ». Chacun de leurs titres est un projet à part entière, alliant sonorités électro, danse et vidéo. Un univers cinématographique, aussi planant que dansant, qu’ils partageront avec nous ce soir…

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

