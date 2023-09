Heaney in Translation Centre culturel irlandais Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Heaney in Translation Mercredi 25 octobre, 19h30 Centre culturel irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Mêlant mots et musique, cette soirée organisée en association avec Poetry Ireland et Literature Ireland marque le dixième anniversaire de la mort du grand Seamus Heaney. Il y a quelques mois paraissait The Translations of Seamus Heaney (Faber), remarquable recueil compilant pour la première fois les traductions réalisées par le poète, Nobel de littérature 1995. Traduisant aussi bien des textes anciens que les écrits de ses contemporains, Heaney avait une capacité extraordinaire à se mettre au diapason d’autres écrivains et langues, et à rendre leurs œuvres nouvelles et vivantes. Sans oublier l’amour particulier qu’il portait à sa langue maternelle, l’irlandais. Lors de cet événement animé par l’écrivain Niall MacMonagle, nous entendrons une sélection de poèmes lus dans leur langue d’origine, les traductions seront quant à elles interprétées par la célèbre actrice Eleanor Methven ; des interludes musicaux du sublime duo folk traditionnel Zoë Conway et John Mc Intyre viendront ponctuer ces lectures.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France

2023-10-25T19:30:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00

