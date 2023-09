Concert lyrique – Rebecca Murphy et Cahal Masterson Centre culturel irlandais Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Concert lyrique – Rebecca Murphy et Cahal Masterson Jeudi 19 octobre, 19h30 Centre culturel irlandais 5€, réservation conseillée

Nouveau cycle de chansons, « Kraina » – terme romantique décrivant la « région », la « terre » en polonais – prend sa source dans la poésie et la prose de poètes polonais classiques et contemporains. L’œuvre se concentre particulièrement sur l’expérience de la diaspora en Irlande. Composés par notre artiste en résidence Anselm McDonnell, musicien et compositeur irlando-gallois qui prépare son prochain enregistrement, sur lequel figurera « Kraina », ces airs tour à tour joyeux, bouleversants, délicats ou planants seront interprétés par deux jeunes et brillants artistes nord-irlandais. Lauréate de l’Arts Council NI Young Musicians Platform Award en 2022, la soprano Rebecca Murphy a intégré les opéras de Belfast puis Cologne et s’est beaucoup produite sur la scène lyrique ces dernières années. Elle sera accompagnée par le pianiste Cahal Masterson. Diplômé de la RIAM Dublin, ce concertiste donne régulièrement des récitals en tant que soliste et musicien de chambre, en Irlande et à l’international. Tous deux mêleront leurs talents pour nous conter ces histoires teintées d’humanité, ainsi que des morceaux de Fauré, Berlioz, Head et Szymanowski.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

