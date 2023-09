Concert d’Isabelle O’Connell « Cocteau » Centre culturel irlandais Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Concert d’Isabelle O’Connell « Cocteau » Mercredi 18 octobre, 19h30 Centre culturel irlandais 5€, réservation conseillée

Après sa résidence en 2018, le CCI est ravi de retrouver la pianiste dublinoise de renommée internationale et formidable interprète Isabelle O’Connell. Le programme de ce récital, qui s’articule autour de l’écrivain, dessinateur et cinéaste français Jean Cocteau, nous réservera la première mondiale d’une nouvelle pièce de la compositrice Rhona Clarke, inspirée par l’œuvre et les croquis de ce « touche-à-tout » de génie.

La musique néoclassique du fameux « groupe des Six » – réunissant Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre – sera également à l’honneur, ainsi que celle des autres principaux compositeurs de Cocteau, Erik Satie et Igor Stravinsky. Qualifiée de « virtuose irlandaise du piano » par le New Yorker, Isabelle mettra en lumière ces figures artistiques emblématiques de leur époque.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France

2023-10-18T19:30:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

