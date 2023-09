Rencontre avec Darragh McKeon Centre culturel irlandais Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Rencontre avec Darragh McKeon Jeudi 12 octobre, 19h30 Centre culturel irlandais Entrée libre, réservation conseillée

Révélé en 2015 avec Tout ce qui est solide se dissout dans l’air, remarquable de justesse et de maîtrise et unanimement loué par la presse française, l’écrivain Darragh McKeon vient confirmer toutes les promesses avec ce deuxième roman publié à la rentrée chez Belfond. Dans une rue de New York, Simon s’effondre, pris d’une violente crise d’épilepsie. Il n’en avait plus fait depuis près de trente ans, alors qu’il habitait encore Enniskillen, en Irlande du Nord. Simon avait alors quinze ans et rêvait de fuir ces terres rugueuses, marquées par les Troubles… Après les destinées bouleversées par la catastrophe de Tchernobyl, Darragh rouvre aujourd’hui une autre terrible page de l’histoire du siècle dernier. Le Dimanche du souvenir est une œuvre épique et émouvante qui raconte ces vies marquées par la violence et les cicatrices que celle-ci laisse dans les cœurs et les esprits.

« McKeon évoque de manière impressionnante l’époque, le moment, le paysage politique au sens large, saisissant la manière dont l’histoire s’imprime dans les cœurs et les esprits et se répercute au fil du temps. » (The Irish Times)

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

