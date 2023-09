Concert de Faye O’Rourke Centre culturel irlandais Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Concert de Faye O’Rourke Vendredi 6 octobre, 19h30 Centre culturel irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Faye O’Rourke occupe le paysage indie pop depuis plus de quinze ans. Avec son premier groupe, Little Green Cars, elle a notamment conquis les scènes de Coachella, Lollapalooza ou encore le Late Night de Jimmy Fallon grâce à des hymnes pop et ballades mélancoliques aux harmonies prodigieuses. L’aventure s’est poursuivie avec une nouvelle formation intitulée Soda Blonde, qui a enthousiasmé la critique dès son premier album, Small Talk, nommé pour le Choice Music Prize de l’Album de l’année en 2021. Un ensemble de mélodies accrocheuses et habiles, portées avec brio par le timbre envoûtant et puissant de Faye. Cette artiste particulièrement engagée pour la santé mentale et la cause féministe développe actuellement son projet solo. Accompagnée de son guitariste Adam O’Regan, l’auteure-compositrice-interprète fera entendre au public parisien ses nouvelles chansons empreintes de sincérité et de sensibilité.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

